280 ألف درهم لمصاب في حادث مروري

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة «نقض أبوظبي»، بإلزام متسبب في حادث بدفع مبلغ قدره 280 ألف درهم لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمريض المصاب من جراء الحادث الذي تعرض له. وتدور حيثيات القضية حول إقامة متضرر «شاكٍ» دعوى قضائية ضد المتسبب في الحادث المروري، مطالباً إلزامه بدفع تعويض قدره مليونا درهم لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية أثّرت على مستقبل حياته وقلبتها رأساً على عقب، والتي كانت معه الدعوى القضائية.

وأوضحت محكمة «نقض أبوظبي»، أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق أن الحالة الصحية للمريض قد استقرت واطمأن الحكم المطعون فيه لِما أثبته تقرير الطب الشرعي المشار إليه، وقدَّر تعويضاً قدره 200 ألف درهم لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمريض من جراء الحادث، وبما ارتآه مناسباً وكافياً لجبر تلك الأضرار، ولا سيما وأنه سبق الحكم له في الدعوى الجزائية بمبلغ 80 ألف درهم.

وأوضحت أنه وإذا كان هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمله، ومن ثم فإنَّ ما ينعى به للمريض على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن من أن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الأضرار التي لحقت به، حيث يبلغ من العمر 24 عاماً وفقد كف يده اليمنى التي تم بترها من منطقة الرسغ، وهي اليد التي اعتاد العمل بواسطتها لكسب عيشه وعيش أسرته، ولم يعد قادراً على قضاء حوائجه إلا بصعوبة بالغة، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية، لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.

ونظراً لما تقدم ذكره قررت محكمة «نقض أبوظبي»، بإلزام المتسبب في الحادث بدفع مبلغ قدره 280 ألف درهم لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمريض من جراء الحادث الذي تعرض له.