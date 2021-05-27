إلزام موظفة بتعويض شاكية

أبوظبي (الاتحاد)

قررت محكمة «نقض أبوظبي» إلزام موظفة بالتعويض الذي قدرته محكمة الموضوع للشاكية «خليجية»، وكان بأسباب سائغة لها بالأوراق الثبوتية، حيث دخلت الموظفة على النظام الجنائي واستعلمت عن البيانات الشخصية للشاكية.

وتدور حيثيات القضية حول إقامة شاكية «خليجية» دعوى قضائية ضد موظفة تعمل في إحدى مؤسسات الدولة، مطالبة بإلزامها بالتعويض المادي والمعنوي، حيث قامت الموظفة بالدخول على النظام الجنائي واستعلمت عن البيانات الشخصية للشاكية، مما سبب لها ضرراً نفسياً ومعنوياً، والذي كانت معه الدعوى القضائية.

وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى ثبوت الخطأ في حق موظفة وفق الثابت من الحكم النهائي الجزائي، والذي قضى بإدانتها عن تهمة تجاوزها حدود الصلاحيات الممنوحة لها من قبل جهة عملها، وذلك بأن دخلت على النظام الجنائي واستعلمت عن البيانات الشخصية للشاكية «خليجية»، وأن ذلك الخطأ سبب ضرراً معنوياً لها تمثل فيما أصابها في شعورها من حزن وأسى، وأنها أيضاً قد تضررت بأضرار مادية تتمثل في نفاد وقتها بسبب ترددها على الشرطة والمحكمة، بالإضافة إلى مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة التي أنفقتها من أجل الذود عن حقوقها، وترتب على ذلك إلزام الموظفة بالتعويض الذي قدرته وكان بأسباب سائغة لها بالأوراق، وتكفي لحمل قضاء الحكم، وكانت أسباب الطعن تتعلق بتقدير التعويض المقضى به وهو ما يعد جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة رفض طعن الشاكية وإلزام الموظفة بالتعويض الذي قدرته محكمة الموضوع عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.