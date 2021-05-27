بتوجيهات عمار بن حميد النعيمي.. بلدية عجمان تخفض المخالفات 50%

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بالإمارة تخفيض قيمة المخالفات المترتبة على الشركات والمؤسسات والأفراد بنسبة 50%. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط أن القيادة الحكيمة بالإمارة تسعى بشكل دائم ودؤوب لتوفير بيئة محفزة للمستثمرين وتُعنى بتقديم كافة أنواع الدعم، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتي يشهدها العالم بوجود جائحة كوفيد 19..موضحاً أن القرار ينسجم مع الرؤى الثاقبة والاستراتيجية الواضحة للإمارة. وقال: إن الدائرة تولي اهتماماً دائماً ولافتاً بفتح آفاق العمل في الإمارة وإقامة المشاريع النوعية الناجحة والمستمرة، ولا تدخر جهداً للأخذ بأيدي السكان وتوفير الخدمات المثالية، مع توضيح التعاميم والاشتراطات الواجب اتباعها للمحافظة على الإمارة واستمرارية تقديم أفضل الخدمات للجميع وتجنب الأعمال التي يترتب عليها المخالفات بأنواعها المختلفة. من جانبه، أوضح عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط أن القرار يشمل المخالفات الواقعة بين تاريخ الأول من يناير 2008 وحتى تاريخ 16 مايو 2021 عجمان..مؤكداً أن القرار ينسجم مع حرص الدائرة على استمرارية التنمية المستدامة في مختلف قطاعات العمل والحياة وتقديم التسهيلات المتنوعة لكافة الفئات والشرائح. ودعا النعيمي أصحاب المخالفات إلى الإسراع في تسديد المخالفات والاستفادة من الخصم الممنوح وتجنب تراكم الخصومات تفادياً لحظر المنشآت.