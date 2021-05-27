مستشفى "توام" تعالج فتاة من سرطان الدم الليمفاوي الحاد

نجح أطباء مستشفى توام إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في علاج فتاة عربية تبلغ من العمر 11 عاماً، كانت تعاني من سرطان الدم الليمفاوي الحاد من الخلايا البائية، وشفيت تماماً. وأكد الدكتور أنور سلام المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة "صحة"، حرص "صحة" على تقديم رعاية صحية عالمية المستوى لأفراد المجتمع في مختلف التخصصات الطبية، على أيدي كوادر طبية وفنية وإدارية متميزة ومؤهلة تأهيلاً عالياً وتمتلك خبرات عميقة. وقال إن مركز الأورام في مستشفى توام يواكب آخر المستجدات العالمية من حيث أجهزة وتقنيات تشخيص وعلاج الأورام، يقوم عليه فريق متكامل متعدد الإختصاصات من الأطباء الإستشاريين والإخصائيين المؤهلين من ذوي الكفاءة والخبرة العالمية بمجال علاج الأورام، من بينهم عدد من الإستشاريين والإخصائيين الإماراتيين. وأضاف أن قسم أورام الأطفال، وأورام الدم يحقق نجاحات بارزة وتمكن من توفير العلاج لأعداد كبيرة من الأطفال، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، خاصة بعد عملية التطوير التي جرت لوحدة طوارئ الأطفال وقسم الأورام التي تهدف لتعزيز تجربة المريض وتسريع الحصول على الخدمات وزيادة المرونة واعتماد التقنيات المبتكرة الجديدة. من جانبه قال الدكتور محمد فيصل كناني رئيس قسم الأورام و أمراض الدم لدى الأطفال في "مستشفى توام" إن الفتاة راجعت مستشفى توام في شهر أبريل عام 2017، حيث أجريت لها الفحوص الطبية اللازمة، وتبين إصابتها بسرطان الدم الليمفاوي الحاد من الخلايا البائية، وقرر الفريق الطبي البدء في تقديم بروتوكول العلاج الكيميائي لها، وذلك حتى شهر يونيو 2019. وأضاف أنه بعد الانتهاء من دورة العلاج الكيميائي وبعد إجراء التقييم الطبي لحالة الفتاة تم تشخيص إصابتها بسرطان الدم الليمفاوي الحاد المنتكس" ابيضاض اللمفاويات الحاد" وبدأ الفريق الطبي في التحضير للعلاج بزراعة نخاع العظام بتقديم علاج بليناتوموماب "مضاد للأورام" ، وأظهر تقييم نخاع العظام عدم وجود خلايا غير طبيعية وكان MRD سالباً، لا توجد خلايا سرطانية متبقية، ومن ثم تلقت المريضة دورة أخرى من العقار قبل إجراء زراعة نخاع العظم. جدير بالذكر أن قسم أورام الأطفال وأمراض الدم بمستشفى توام استقبل حوالي 5000 مريض من الأطفال خلال 2020 ، ممن يعانون من حالات أورام وأمراض سرطانية.