حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير إستونيا

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، يان راينهولد، سفير جمهورية إستونيا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه مع الوفد المرافق له.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية إستونيا، وجهود السفير في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. من جانبه عبر يان راينهولد، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.