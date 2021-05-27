«وطني الإمارات» و«جمارك دبي» تعززان مفهوم الفكر الوطني

دبي (وام)

وقعت مؤسسة «وطني الإمارات» اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي حول تبادل الخبرات والتجارب العملية وعقد الندوات واللقاءات المشتركة الهادفة إلى تعزيز مفهوم الفكر الوطني الذي من شأنه أن يخدم كافة شرائح المجتمع بشكل عام مما ينعكس على مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية بما يعود بالفائدة على المجتمع.

وبموجب الاتفاقية -التي وقعها الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية وضرار بالهول الفلاسي ‏عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات- يلتزم الطرفان بالتعاون في مجالات عدة كالتطوع وتعزيز ممارسات الانتماء والولاء المؤسسي والوطني ودعم الهوية الوطنية وقيم المواطنة الصالحة لدى شرائح المجتمع المختلفة، إلى جانب تطوير خدمات وآليات المتعاملين.

وأكد ضرار بالهول الفلاسي سعي «وطني الإمارات» الدائم لتحقيق أهدافها من خلال تلك الشراكات المهمة من أجل غرس مفاهيم الولاء والانتماء وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية عبر تقديم الفرص والبرامج التطوعية بالإضافة إلى تعزيز وتنمية قدرات الشباب الإماراتي من خلال البرامج التخصصية التي تنفذها المؤسسة عبر مبادراتها المختلفة في مجالات عدة إعلامية كانت أو وطنية أو تطوعية.

وقال: «إن التعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي يعتبر من الخطوات الفاعلة التي ستسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لأبناء المجتمع وتوفير درجة عالية من الخبرات العلمية والعملية في مجال الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة التي تعكس مدى التزام المجتمع أفراداً ومؤسسات بالتماسك الوطني والانتماء وتعزيز القدرات في سبيل رفعة الوطن وتقدمه».