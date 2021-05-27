31 مايو نهاية الموسم الحالي لـ «دبي سفاري بارك»

دبي (وام)

أعلنت بلدية دبي أن الموسم الحالي لحديقة «دبي سفاري بارك»، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية الموسمية في إمارة دبي، سيُختتم يوم الاثنين 31 مايو الجاري، حيث ستغلق الحديقة أبوابها خلال أشهر الصيف، على أن تستأنف نشاطها واستقبال الزوار اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، وذلك حفاظاً على سلامة الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأوضحت «بلدية دبي» أن قرار التعليق المؤقت لأنشطة الحديقة في الفترة من الأول من يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس يأتي وفق بروتوكول العمل المُعتمد للحديقة، والذي يراعي الحفاظ على سلامة الحيوانات، خاصة تلك التي لا تتسم البيئة المناخية لموائلها الطبيعية بالحرارة العالية، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويكفل حماية مختلف أشكال الحياة البرية المتنوعة التي تضمها الحديقة.

وأكدت البلدية أن الزوار في ختام الموسم الحالي لحديقة «دبي سفاري بارك» سيكون بإمكانهم الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية بما في ذلك العروض الموسيقية الحية، وغيرها من الأنشطة التي تضفي مزيداً من البهجة على الزوار من مختلف الفئات العمرية، منوهة أن فترة الإغلاق المؤقت تمنح إدارة الحديقة الفرصة لإدخال المزيد من أوجه التطوير التي تثري تجربة الزوار من مختلف الأعمار، علاوة على تنفيذ أعمال الصيانة وتعزيز البيئة الطبيعية المماثلة لمواطن الحيوانات الأصلية.