«زايد العليا» تنظم الدورة الثانية من «جسور الأمل»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على مدى خمسة أيام خلال الفترة من 23 وحتى 27 مايو الحالي، عبر برامج الاتصال المرئي، دورة عن مبادرة «جسور الأمل لدعم أصحاب الهمم» تستهدف عدداً من أولياء أمور وأسر أصحاب الهمم، من ذوي اضطراب طيف التوحد بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهي البرنامج الثاني تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين المؤسسة والجانب الأردني، بهدف توعية وتثقيف الأسر وأولياء الأمور ومساعدتهم في كيفية مواجهة التحديات التي تواجههم مع أبنائهم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، كما يهدف إلى خلق بيئة مستدامة لأصحاب الهمم.

وتزامناً مع ذكرى احتفاء المملكة الأردنية الهاشمية بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال المملكة، نظمت مؤسسة زايد العليا جلسة خاصة ضمن برنامج «جسور الأمل»، واستضافت فيها أحمد علي البلوشي سفير الإمارات لدى المملكة، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والدكتورة تمام منكو، المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد بالمملكة الأردنية، وعدداً من المسؤولين في مؤسسة زايد ومؤسسة ولي العهد بالأردن للالتقاء بأولياء أمور أصحاب الهمم من المسجلين في المملكة الأردنية، وحضور جلسات الملتقى.

وأثنى سفير الدولة لدى الأردن، على جهود مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تنفيذ البرنامج انطلاقاً من المخيم الإماراتي الأردني «مريجيب الفهود» بالمملكة ، الذي جرى تقديمه لأسر اللاجئين السوريين من أصحاب الهمم، وإطلاق المسمى «جسور الأمل»، والمبادرات الإنسانية الرائعة المتعلقة بأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن هناك جسوراً من الود والمحبة وروابط التآخي والتآزر التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في الإمارات والأردن، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بالحرص على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودعمها في كل المجالات خاصة في الإطار الاجتماعي والخيري.

ورفع أسمى آيات الشكر إلى صاحب السموّ الملكيّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، معبراً عن أمنياته في مزيد من التعاون الثنائي الناجح بين مؤسسة زايد العليا ومؤسسة ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما شكر سفير الدولة عبد الله الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا، والدكتورة تمام منكو المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد بالأردن، وشكر فريق العمل في الجانبين، مؤكداً حرص سفارة دولة الإمارات في عمّان الدائم على إنجاح مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية الأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد عبد الله الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن دعم الأشقاء أحد الثوابت الرئيسة في السياسة الإماراتية، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن «زايد العليا» لم ولن تتأخر يوماً عن تقديم كل خبراتها ومساعدة أشقائنا، وتسعى دائما لتعزيز التعاون المشترك بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم. وتقدم بجزيل الشكر إلى السفير البلوشي على حضور جانب من البرنامج ودعمه لبرامج التعاون الثنائي، معرباً عن سعادته بالتعاون لتمكين أسر وأولياء أمور أصحاب الهمم، من ذوي اضطراب طيف التوحد، من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم.

جلسات وورش

البرنامج استمرارية لمشروع «جسور الأمل» الذي أطلقته مؤسسّة زايد العليا لأصحاب الهمم في وقت سابق محلياً، وعربياً لأسر اللاجئين السوريين بمخيم مريجيب، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، وفي مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، يقدمه فريق من الكوادر المتخصصة في «زايد العليا» والمتعدد التخصصات، وذلك انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة المجتمعية، بهدف تحقيق الفائدة للجميع، ونقل خبرات ومعارف المؤسّسة وكوادرها المتخصصة إلى الأسر وأولياء الأمور.

تشتمل جلسات البرنامج على خمس ورش عمل، الورشة الأولى من البرنامج بعنوان علمني كيف أتواصل (التواصل عن طريق الصور)، تتناول مهارات التواصل من خلال الصور باستخدام برنامج بيكس الذي هو مجموعة فعالة من التدخلات التواصلية البديلة والمساندة للأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد، وكذلك من ذوي الإعاقات النمائية، ولا يتطلب نظام بيكس مواد معقدة أو باهظة الثمن، ويتم خلال الورشة شرح طريقة إعداد ملف يتناسب مع مستوى طفل التوحد، وشرح جميع مراحل البرنامج المختلفة وكيفيه الانتقال من مرحلة لأخرى بخطوات منظمه وناجحة.