شخبوط بن نهيان يلتقي وزير شؤون خارجية القمر المتحدة في أبوظبي

أبوظبي (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، معالي ظاهر ذو الكمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغتربين في جمهورية القمر المتحدة أمس في أبوظبي، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة في تقدم مستمر، مؤكداً وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين، وشدد معاليه على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتضافر الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرفاه للشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين لا تنعكس فقط إيجاباً على العلاقات الثنائية، بل تعزز اقتصاد البلدين من خلال خلق المزيد من الوظائف وفرص العمل.

من جانبه، عبّر معالي ظاهر ذو الكمال عن فخره واعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تربط جزر القمر بدولة الإمارات، مؤكداً أنها شريك أساسي واستراتيجي لبلاده.