تفاهم بشأن «فاقدي الرعاية» وجمعيات النفع العام بأبوظبي

دبي (الاتحاد)

وقّعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع مذكرتي تفاهم مع كل من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي ودار زايد للرعاية الأسرية، بشأن دراسة الوضع الحالي لإدارة وحوكمة حالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من ناحية، والمذكرة الثانية مع دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

وقامت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع بتوقيع المذكرة الأولى مع كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وحمد نخيرات العامري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية، والمذكرة الثانية مع معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، وأكدت معاليها أهمية هذه الشراكة في إطار تجسيد التكامل مع الحكومات والمؤسسات والدوائر المحلية.

من جهته، أوضح معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن هذه الاتفاقيات هي امتداد للتعاون المشترك مع الوزارة، وتأتي ضمن أولويات وخطط الدائرة للارتقاء بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، والوصول إلى تحقيق رؤية الدائرة في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.

وأضاف معاليه، تساهم هذه الخطوة في المضي قدماً عبر تقديم حلول جديدة ومستدامة تلبي تطلعاتنا الأساسية المتمثلة في توفير مستوى معيشة لائق للجميع.

بدوره، قال حمد نخيرات العامري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية: إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع يندرج ضمن أولويات وخطط الدار لدعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

من جهة أخرى، ترأس معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، الاجتماع الشهري للجنة تنمية المجتمع الخاصة بالقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، والذي تنظمه الدائرة بشكل دوري لمتابعة مستجدات سير العمل في المشاريع والمبادرات والبرامج المتعلقة بالمنظومة الاجتماعية.