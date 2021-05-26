«عمومية الصحفيين» وانتخاب مجلس الإدارة 3 يونيو

دبي (الاتحاد)

تعقد الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية، وانتخاب مجلس الإدارة 3 يونيو في تمام الساعة 11 صباحاً.

وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية: إن الاجتماع سيعقد افتراضياً، وعن بُعد، وستقوم اللجنة المشكلة من وزارة تنمية المجتمع بإرسال رابط الاجتماع لأعضاء الجمعية العاملين الذين ينطبق عليهم حضور الاجتماع، طبقاً للقانون، عبر البريد الإلكتروني للأعضاء المسجل في قاعدة بيانات الجمعية، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني المسجل لكل عضو لدى الجمعية.

وقدم الحمادي الشكر للقيادة الرشيدة في الدولة على دعمهم المستمر للعمل الإعلامي وللصحفيين، وقدم الشكر لجميع الجهات التي تعاونت وقدمت الدعم لمجلس الإدارة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسهم معالي الدكتور سلطان الجابر رئيس المجلس الوطني للإعلام سابقاً، ومنى المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتعاونها ودعمها المستمر للجمعية وأنشطتها... وكذلك قدم شكره للمكتب الهندسي التابع لديوان صاحب السمو حاكم دبي لتعاونه اللامحدود في إنجاز المبنى الجديد لجمعية الصحفيين الإماراتية، الذي جاء بمكرمة سخية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.