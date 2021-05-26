نصف مليون درهم من «بيور جولد» لصندوق الزكاة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل صندوق الزكاة رجل الأعمال المعروف فيروز ميرشانت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «بيور جولد»، في مقر الصندوق في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد سليمان البلوشي مدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة، والدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، وسيف قدورة مستشار التدقيق الداخلي، قدم خلال اللقاء رجل الأعمال فيروز ميرشانت 500 ألف درهم من أموال الزكاة إلى صندوق الزكاة الاتحادي في أبوظبي، مساهمةً منه في دعم المشروعات الخيرية والإنسانية التي ينفذها صندوق الزكاة. وأشاد أمين عام صندوق الزكاة عبدالله بن عقيدة المهيري بالمبادرة الطيبة من فيروز ميرشانت ومجموعة جواهر بيور جولد، معرباً عن شكره وامتنانه الذي ينعكس إيجاباً على مستحقي المساعدات من المواطنين والمقيمين والأسر المتعففة على مستوى الدولة.