الرميثي يستقبل رئيس هيئة الأركان السعودية

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، معالي الفريق أول فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الذي يزور الدولة حالياً. ورحب رئيس أركان القوات المسلحة برئيس هيئة الأركان العامة السعودية واستعرض معه علاقات التعاون الأخوية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الصُعد خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين، وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين تبادل الأحاديث والموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.