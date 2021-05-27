بلدية دبي تفوز بجائزة التميز في إدارة المعرفة

دبي (وام)

حققت بلدية دبي فوزاً عالمياً في مجال إدارة المعرفة، وذلك من خلال حصولها على جائزة التميز في إدارة المعرفة من قبل المركز الأميركي للجودة والتميز «APQC»، حيث تم تصنيفها ضمن أفضل ست مؤسسات متميزة على مستوى العالم في مجال إدارة المعرفة، ومن أفضل 3 مؤسسات على مستوى العالم في تطبيق برنامج إدارة المعرفة لفئة التطبيق الشمولي المؤسسي «Enterprise-Wide».

ويتم منح هذه الجائزة للمؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم في إعداد وتنفيذ برامج وآليات عمل فعالة في مجال إدارة المعرفة تنعكس إيجاباً على الإنتاجية والخدمات وتعزيز مبادئ الابتكار. وفازت بلدية دبي بالجائزة بعد تحقيقها نتائج متميزة بناء على أداة تقييم قدرات إدارة المعرفة المعتمدة من APQC والتي تستند إلى منهجية قائمة على الأدلة يمكن من خلالها قياس وتقييم كفاءات إدارة المعارف في الدائرة، وتتضمن أربع فئات رئيسة، وهي الاستراتيجية والأفراد والعمليات والمحتوى وتكنولوجيا المعلومات يندرج تحتها 12 معياراً فرعياً، وحصلت بلدية دبي على أعلى تقييم (5) في كافة فئات ومعايير الجائزة، الأمر الذي يعزز من ريادتها عالمياً، حيث خاضت الدائرة المنافسة مع 352 مؤسسة على مستوى العالم. وتحرص بلدية دبي على تعزيز مبادئ المعرفة والابتكار والإبداع في مختلف قطاعاتها والمشاركة في أبرز الجوائز العالمية التي ترسخ قيم الريادة والتنافسية.