المندوس: تقدير دولي لإنجازات الإمارات في مواجهة تحديات الطقس

أبوظبي (الاتحاد)

انتخب الدكتور عبد الله أحمد المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد رئيساً للاتحاد الإقليمي الثاني آسيا التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لفترة جديدة. خلال فعاليات الدورة السابعة عشرة للاتحاد الإقليمي الثاني آسيا، التي اختتمت أمس بمقر المركز الوطني للأرصاد بأبوظبي افتراضياً، مع حضور أكثر من 139 مشاركاً يمثلون 35 عضواً في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والعديد من المنظمات الدولية الأخرى. افتتح المندوس الدورة الحالية بصفته الرئيس الحالي للإقليم الثاني آسيا، والممثل الدائم لدولة لإمارات العربية المتحدة الجلسة لدى المنظمة بتقرير مرحلي عن الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الماضية، وأعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته الأمانة، على الرغم من آثار جائحة COVID-19.

وأجريت جلسة الانتخابات على منصب الرئيس بدعوة سكرتارية المنظمة الأعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت، وبعد التحقق من أوراق الاعتماد تم عرض قواعد المنظمة لعملية الانتخابات والأهلية للترشح على منصبي الرئيس ونائب الرئيس. وشكر الدكتور عبد الله المندوس الأعضاء على إعادة انتخابه، مؤكداً التزامه بالوعود التي أخذها على نفسه مسبقاً خلال الدورة السابقة تجاه كل من يسكن هذا الإقليم مكرراً وعده بالالتزام بمواثيق المنظمة العالمية، وذكر في خطابة المشاكل التي يعاني منها الإقليم من حيث اتساع المساحة وتعدد الأحوال المناخية والجوية القاسية وتكرار الكوارث الطبيعية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تعاني البنية التحتية الهشة في بعض المناطق وتعاني أيضاً التباين في القدرات المادية والبشرية، والتي سوف يضعها نصب عينيه في فترة رئاسته للإقليم. وأضاف المندوس، أن فوز الإمارات برئاسة الإقليم يعد اعترافاً عالمياً بجهود الدولة في مجال الأرصاد الجوية وثقة في إنجازات الإمارات في مواجهة التحديات التي تتعلق بالطقس.

وقال، إن فوزه برئاسة الاتحاد يحمله مسؤولية رفع اسم دولة الإمارات عالياً في مجال الأرصاد الجوية، وتمثيلها بأفضل صورة، مشيراً إلى أن فوز الإمارات برئاسة اتحاد آسيا انعكس إيجابياً على الكفاءات المواطنة العاملة في المركز، مما أكسبهم خبرات العمل في المنظمات الدولية.