«وام» تبحث التعاون مع «RT عربية»

موسكو (وام)

التقى محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» مايا مناع مديرة تحرير قناة «RT عربية» بمقر القناة في العاصمة الروسية موسكو. يأتي اللقاء في إطار حرص وكالة أنباء الإمارات «وام» على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الروسية وتبادل الخبرات بين الجانبين. وأكد الريسي أهمية تلك اللقاءات - التي تأتي في إطار زيارته لموسكو - والتي من شأنها الإسهام في استكشاف فرص تعزيز التعاون الإعلامي بين «وكالة أنباء الإمارات و«RT عربية»، وأعرب عن تطلع وكالة أنباء الإمارات إلى توسيع شبكة مكاتبها حول العالم وفتح مكاتب تمثيلية في أبرز العواصم العالمية، ومن ضمنها موسكو، لتعزيز التعاون الإعلامي وتوفير تغطية آنية للأحداث، لا سيما أن لديها محتوى إخبارياً ثرياً بأكثر من 19 لغة، إلى جانب امتلاكها بنية تحتية تقنية متطورة.

من جانبها، رحبت مديرة تحرير قناة «RT عربية» بالريسي والوفد المرافق، مؤكدة أن العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وقيادتيهما تشكل دافعاً كبيراً لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين. وأضافت أن دولة الإمارات وروسيا قدمتا نموذجاً متميزاً في التعاون لمواجهة جائحة «كوفيد - 19»، وعملتا على تعزيز تعاونهما المشترك وتوظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة من أجل صحة وسلامة شعبي البلدين. ناقش الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز التعاون وإمكانية إنشاء برامج تدريبية مشتركة بين المؤسستين.

وقام الريسي بجولة في استوديوهات «RT عربية» ومكاتبها، ترافقه مايا مناع مديرة تحرير القناة الناطقة بـ«العربية».. تعرف خلالها على آخر التقنيات المستخدمة في العمل الإعلامي بالقناة. وعبر الريسي في الختام عن تطلعه لزيارة وفد قناة «RT عربية» لدولة الإمارات في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات سيشهد العديد من الفعاليات والأحداث الدولية المهمة، من أبرزها معرض «إكسبو 2020 دبي».