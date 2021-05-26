«الشارقة للتعليم الخاص» تعلن جاهزية مدارسها

الشارقة (وام)

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص جهوزية مدارسها لإجراء امتحانات الفصل الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي 2020 - 2021 سواء داخل الفصول المدرسية أو التي سيؤديها الطلبة عن بُعد.

وشددت «الهيئة» على ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط التي تم تحديدها لمراقبة آليات تقديم الامتحانات لضمان سيرها بسهولة ويسر.

وقال علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص: إن «الهيئة» حرصت منذ انطلاق العام الدراسي الحالي على تنفيذ جولات رقابية للوقوف على مدى التزام المدارس بالتدابير الاحترازية تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما استبقنا امتحانات نهاية العام الدراسي أيضاً بجولات رقابية، لضمان تأمين سلامة الطلبة والكوادر التعليمية خلال أداء الاختبارات المدرسية.

وأضاف: إن التجربة التعليمية التي انطلقت في ظل التداعيات التي سببتها الجائحة أكسبت الجميع خبرة في التعامل مع المتغيرات، مما يسهل العمل، ويقود إلى مواصلة تحقيق النتائج والأهداف التي تم وضعها نظراً لتعاون جميع أطراف الميدان التربوي.