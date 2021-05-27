تخريج 270 طالبة في «التأهيل لسوق العمل»

دبي (الاتحاد)

احتفلت جامعة الوصل وكليات التقنية العليا «افتراضياً» بتخريج (270) خريجة من برنامج «الإنجاز للتأهيل لسوق العمل»، والذي أقيم برعاية معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وتمثل الخريجات دفعتي العامين 2020 - 2021.

وفي كلمته، عبّر معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء جامعة الوصل عن سعادته بالاحتفال بتخريج الدفعتين الخامسة والسادسة من طالبات البرنامج، مؤكداً تقديم البرنامج كل الدعم للمرأة الإماراتية بغرض تمكينها من دخول سوق العمل، الذي يحتاج إلى الكفاءات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل: إن عدد المتخرجات في هذا الحفل (270) متخرجة في فرعي البرنامج (دبي والفجيرة) وبلغ إجمالي عدد المتخرجات في البرنامج منذ نشأته (1469) متخرجة، تم توظيف (353) منهن في أكثر من 149 مؤسسة حكومية وخاصة. كما أستفادت 10 طالبات من المتخرجات من برنامج إنجاز، من منحة معالي جمعة الماجد المالية بقيمة (2000) درهم شهرياً لكل طالبة تستكمل دراستها في كليات التقنية العليا، ويدرس حالياً في البرنامج 272 طالبة في البرنامج بفرعيه دبي والفجيرة.

من جانبه، عبر الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من طالبات برنامج «الإنجاز للتأهيل لسوق العمل»، مشيراً إلى أن البرنامج يعكس الشراكة الفاعلة بين كليات التقنية العليا وجامعة الوصل، والتي بدأت منذ ثمانية أعوام بهدف تمكين فتيات الإمارات بالمهارات الأساسية المطلوبة لسوق العمل، وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تؤكد دوماً ضرورة استثمار كافة الطاقات الوطنية وتوجيهها للمساهمة في التنمية.