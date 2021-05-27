«الصحة» تُوقع مذكرة تفاهم للعلاج المناعي لمرضى السرطان

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة MSD، بهدف دعم مرضى السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعلاج المناعي، كجزء من البرنامج الذي سيتم إطلاقه تحت مسمى برنامج «عون».

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة MSD، بدعم المرضى غير القادرين على تغطية التكاليف الكاملة للعلاج المناعي، بسبب محدودية تغطية تأمينهم الصحي، أو عدم توفره، بعبوات تحتوي على العلاج المناعي، وهو عبارة عن جسم مضاد بشري وحيد النسيلة، يعمل على مساعدة جهاز المناعة على محاربة السرطان1.

وقال أشرف ملاك، المدير الإداري لشركة MSD في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: «يسرنا التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإطلاق برنامج «عون»، والذي يعزز فرص وصول مرضى السرطان إلى العلاجات المناعية لمرض السرطان، وسيساعد برنامج «عون» على تحسين المساواة الصحية، حيث سيوفر للجميع فرصة لبلوغ أعلى مستوى من الرعاية وجودة الحياة، من خلال دعم البرامج كهذا البرنامج، نعمل من أجل تحويل سبل تقديم الرعاية لمرضى السرطان ومعالجة العوائق الاجتماعية والبيئية المرتبطة بالرعاية الصحية، ويدأب فريقنا على إيجاد سُبل جديدة لمساعدة أكبر عدد ممكن من مرضى السرطان بأنواعه المختلفة.