تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن تنفيذ خطتها الخاصة بتكثيف الحملات التفتيشية من خلال فرق التفتيش التابعة لقسم رقابة الأغذية في قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، حيث نفذت البلدية حوالي 5 آلاف زيارة تفتيشية شملت المطاعم والمخابز والكافتيريات، وكافة مواقع تحضير الأطعمة، للتأكد من التزامها بتقديم غذاء آمن للمستهليكن، من خلال التزامها بالضوابط والمعايير الصحية والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تم الإعلان عنها وتوعية العاملين بها.

وصرحت الشيخة شذى المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، بأن فرق التفتيش كثفت من حملاتها وزيارتها التفتيشية ضمن خطط البلدية، حيث تم التأكد من التزام المنشآت الغذائية بكافة الضوابط الصحية، وعدم عرض الأطعمة خارج المحال، وإصدار التصاريح اللازمة للمنشآت، وكافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الأخرى التي شملت التزام العاملين بالفحص الدوري كل أسبوعين للكشف عن فيروس كوفيد- 19 أو تلقيهم للقاح، والتزام المنشآت بالتعقيم الدوري، وغيرها من الإجراءات الأخرى.