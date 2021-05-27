100 مخالفة وإنذار لمصابغ غسيل وكي ملابس في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

حررت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة منذ بداية العام ولغاية مايو الجاري، 100 مخالفة وإنذار لمصابغ غسيل وكي ملابس في الإمارة، وذلك ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية الميدانية.

وجاءت تلك المخالفات والإنذارات الموجهة من قبل المفتشين خلال الحملات الميدانية، التي رصدت عدم اتباع عدد من الاشتراطات الصحية والأخرى الاحترازية المتعلقة بالحد من تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة نفذت منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر مايو عدد ثلاث حملات تفتيشية ميدانية وجهت إلى مختلف مصابغ كي وغسيل الملابس المنتشرة في إمارة رأس الخيمة، وأشارت إلى أن الحملات كشفت عن تحرير 40 مخالفة وتوجيه 60 إنذاراً بحق تلك المصابغ، التي تمثلت الأسباب في عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومخالفة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدة أن الإدارة ستواصل تنفيذها تلك الحملات في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة خلالها، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمستخدمين للخدمات.