دبي تتوسع بتنفيذ مشروع متطور لجمع النفايات

آمنة الكتبي (دبي)

كشفت بلدية دبي، عن أنه سيتم التوسع في تنفيذ مشروع «النظام المتطور لجمع ونقل النفايات في إمارة دبي»، ليشمل منطقتي زعبيل الأولى والثانية، حيث سيتم توفير حاويات مخصصة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير، وأخرى لجمع النفايات العامة، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية البلدية الهادفة لبناء مدينة سعيدة ومستدامة.

وبينت بلدية دبي أن المشروع يهدف إلى إيجاد حلول مستدامة للحفاظ على نظافة البيئة، بالإضافة إلى تعزيز المظهر الجمالي والحضاري بشكل أكبر في المدينة، مما يسهم في تحقيق سعادة سكانها بالعيش في بيئة تتوفر فيها معايير البيئة النظيفة والخضراء، فضلاً عن الهدف البيئي المتمثل في الحد من التلوث الناتج عن النفايات المنزلية.

وأوضحت أن هذا النظام هو الأحدث والأكثر تطوراً في أنظمة الإدارة المتكاملة للنفايات، وتم تزويد مركبات جمع النفايات بأذرع تستخدم لرفع الحاويات من الجهتين بسهولة وإنزالها بسرعة وفاعلية دون تدخل العنصر البشري، وصممت الحاوية لتكون سهلة الاستخدام لمختلف فئات المجتمع، فهي مزودة بمقابض لفتحها بالأيدي، كما أنها زودت بدواسات أرضية لتسهيل عملية التحريك والنقل.

وأشارت إلى أن من أهم نقاط القوة التي تم التركيز عليها في تنفيذ هذا المشروع، هي تكوين البنية الأساسية لفصل النفايات في المناطق السكنية وتجميل المظهر العام للشوارع، ونشر ثقافة التعامل مع النفايات بطريقة سليمة، مبينة أن ما يميز هذا النظام المتطور هو ملاءمته للظروف البيئية في إمارة دبي، فقد تمت مراعاة العناصر المناخية في تصميم الحاوية بطريقة مبتكرة ومستدامة لتتناسب مع أجواء دبي ولتتحمل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأكدت البلدية أنها ماضية قدماً في تطبيق هذا النظام المتطور في مناطق أخرى من الإمارة، خصوصاً أنه الأحدث في أنظمة الإدارة المتكاملة للنفايات، إذ يتم تفريغ الحاوية آلياً، بوجود حساسات وكاميرات لمراقبة تحميل وإنزال الحاويات.