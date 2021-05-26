مخالفة بيئية رصدتها «راقب» في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

حررت دوريات «راقب» التابعة لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة 3955 مخالفة بيئية خلال خمسة أشهر بالتحديد من يناير الماضي حتى 25 مايو الجاري، والتي تم ضبطها في الشواطئ والمرافق العامة والشوارع، وغيرها من الأماكن في الإمارة.

وأكد أحمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال العامة برأس الخيمة أهمية وضرورة تثقيف الجمهور بالحفاظ على الشواطئ البحرية والشوارع والمرافق العامة، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

وأوضح الحمادي أن دوريات «راقب» التابعة للدائرة سجلت منذ بداية شهر يناير وحتى تاريخ 25 مايو 2021 (3955) مخالفة، وأبرز المخالفات التي سجلت بعدد 2174 مخالفة إلقاء أو وضع أو ترك القاذورات والفضلات في الميادين العامة، وعدد 826 مخالفة إشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أومتحرك دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة لذلك، وعدد 161 مخالفة تسرب المخلفات السائلة الناتجة عن النشاط السكني خارج شبكة الصرف الصحي.

وأشار الحمادي إلى أن أكثر المخالفات تركزت في منطقة جبل جيس، تليها المعمورة والمعيريض والنخيل وأخيراً رأس الخيمة، موضحاً أنه تم توزيع دوريات «راقب» حسب تقسيم جغرافي للإمارة على سبع مناطق، وتشمل مناطق رأس الخيمة كافة، وذلك في إطار الحرص على نشر الوعي لبيئة صحية مستدامة، والحرص على خلق إمارة نظيفة وغير ملوثة جمالياً. وحذرت الدائرة الجمهور من إلقاء القمامة من السيارات خلال السير على شوارع الإمارة، وأكدت الدائرة أن الدوريات الرقابية تقوم بمخالفة أصحاب هذه السيارات على الفور، ومن ثم فرض الغرامات المحددة، وأشارت إلى أن الدوريات التابعة للدائرة تقوم بتوعية الجمهور وتعريفهم بأضرار هذه المخالفات على البيئة، كما أن الدائرة وفرت الحاويات الحاويات المطلوبة في المناطق الطبيعية إلى جانب توفير حاويات معدنية لجمع بقايا فحم الشواء في المناطق البرية والشواطئ على وجه الخصوص.

وأوضح العاملون بوحدة الرقابة أن الدوريات الرقابية تقوم بدورها المنوط بها للحافظ على المظهر الحضاري للشوارع والمناطق الطبيعية التي أصبحت مقصداً مهماً للزوار والسياح من خارج الإمارة للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والمسطحات الخضراء المنتشرة في عدد من مناطق الإمارة.