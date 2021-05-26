«جمال مدينتنا».. تنفذها بلدية أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملة لتوعية سكان كل من مدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط وربدان بأهمية إلقاء المخلفات في الحاويات المخصصة لها، ضمن حملة «جمال مدينتنا بنظافتها»، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري العام، والبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي.

وتضمنت الحملة توعية أفراد المجتمع، في هذه المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية مدينة زايد، بضرورة وأهمية إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

كما عملت الحملة على إيجاد حلول لتقليل نسبة الآثار السلبية المترتبة على الممارسات الخاطئة من قبل البعض، والحد من هذه الظاهرة، للحفاظ على المظهر الحضاري العام، وترسيخ دعائم المجتمع الآمن في مسكنه وصحته وسلامة أفراده.