مدير عام شرطة أبوظبي يُدشن منظومتي «التميز» و«توجيه الأفكار»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ملتقى القيادة الأول لعام 2021، تحت عنوان «عام الخمسين». وأطلق مدير عام شرطة أبوظبي منظومة رواد التميز كأول منظومة تفاعلية لقياس أداء الوحدات التنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية بدون وثيقة ترشيح و«منصة التحديات» الإلكترونية لشرطة أبوظبي لتوجيه الأفكار لإيجاد حلول ابتكارية للتحديات المؤسسية، من خلال إشراك منتسبي القيادة وأفراد المجتمع والشركاء لتطوير المنظومة الشرطية.

واستعرض في كلمته التوجهات الحكومية المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً عزم القيادة على تسريع الإنجازات في المجالات الشرطية والأمنية، وأوضح أن اختيار شعار الملتقى لـ«عام الخمسين» يأتي تماشياً مع تحديث استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واحتفاءً بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد حرص القيادة الرشيدة على رفع رصيد الإنجازات الوطنية وزيادة نسبة شعور الجمهور بالأمان وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، لافتاً إلى أهمية العمل بمنظومة استمرارية الأعمال أثناء جائحة كوفيد- 19 وصولاً لمرحلة التعافي، وحضر الملتقى مديرو القطاعات وعدد كبير من الضباط ومنتسبي شرطة أبوظبي.