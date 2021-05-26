قريباً.. شرطة دبي تطلق «أمن المساكن الذكي»

دبي (الاتحاد)

تستعد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) لإطلاق مشروع أمن المساكن الذكي في الأحياء والمجمعات السكنية في الإمارة، الذي يعمل بخصائص الذكاء الاصطناعي وبدون تدخل بشري، بهدف الوصول لصفر جريمة في المناطق السكنية.

وتفصيلاً، قال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: إن استراتيجية شرطة دبي تركز على استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية المُستدامة، والعمل على تحقيق السعادة وجودة الحياة لمجتمع وزوار إمارة دبي من خلال 3 توجهات رئيسة، وهي: إسعاد المجتمع، مدينة آمنة ومرنة، الابتكار في القدرات المؤسسية، لذا حرصت شرطة دبي على تطوير مشروع ذكي وعصري مبتكر يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي بدون تدخل بشري، يسهم في حماية المساكن من السرقة. وأضاف أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة الحد من الجريمة حرصت على التركيز على قطاع المساكن نظراً لورود بلاغات عن سرقات في المساكن، وتحقيقاً لتغيير شامل في العمل الأمني يتبنى نهجاً استباقياً في التعامل مع مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن الشرطة تسعى للوصول إلى نتائج مرضية ومنخفضة في سرقة المساكن، وصولاً لصفر جريمة في الأحياء السكنية بعد أطلاق المشروع الذكي الذي سيحدث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم. وأوضح العميد جمال سالم الجلاف أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية استطاعت إطلاق مشاريع عدة وفق خطة أمنية شاملة للحد من سرقات المساكن في الإمارة، من خلال تحقيق أعلى مؤشرات مكافحة الجريمة والحد منها، وصولاً لإسعاد الجمهور، لافتاً إلى حرص رجال التحريات على التعامل مع مختلف الثغرات الأمنية التي قد تتسبب في جرائم مختلفة، مشيراً إلى أن مشروع أمن المساكن الذكي يسهم في بسط الأمن والأمان في المناطق السكنية.

وذكر أن سرقات المساكن معظمها تحدث خلال فترة الصيف التي يسافر فيها معظم الأسر لقضاء العطلات في الخارج، ما يحتم استحداث وإطلاق مشاريع تحمي المساكن من السرقة، مشيراً إلى حرص شرطة دبي على الوصول لصفر جريمة في الإمارة وفق خطط مدروسة ودراسات دقيقة.

ونوه العميد جمال سالم الجلاف بالشراكة المتميزة بين شرطة دبي ومؤسسة الإمارات للاتصالات في شتى المجلات، إيماناً بأن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة.

من جهته، أكد عبدالله الأحمد نائب رئيس المبيعات الحكومية للقطاعات الأمنية في مؤسسة الإمارات للاتصالات حرص (اتصالات) على التعاون مع شرطة دبي كشريك تكنولوجي في إطلاق مختلف المشاريع الأمنية التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، وتكون داعماً رئيسياً لكافة قطاعات الدولة، وتساهم بكامل كوادرها وطاقاتها في مؤازرة الجهات الحكومية ومساعدتها لاستكمال مهامها على أكمل وجه.