«الإمارات للتعليم»: تخفيف مقررات امتحان نهاية العام الدراسي

دينا جوني (دبي) - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن تخفيف مقررات الفصل الدراسي الثالث على الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يتماشى مع المعطيات الواردة من الميدان التربوي ووفق رؤية تراعي البناء المعرفي للطلبة في مراحلهم التعليمية المقبلة.

وأكدت «الإمارات للتعليم» على حرصها على توفير بيئة تعليمية تراعي بمرتكزاتها كافة أطراف العملية التعليمية، سواء لجهة المحتوى الدراسي ومدة الفصل الدراسي كذلك.

وتراعي المؤسسة تماماً أهمية ترسيخ النواتج التربوية المتوقعة لكل فصل دراسي في أذهان الطلبة وذلك بالتعاون التام مع المعلمين، كما تأخذ بالحسبان أهمية التراكم المعرفي للطلبة وتأثيره على المراحل الدراسية اللاحقة.

وتعكف المؤسسة بشكل دائم على دراسة أي تحديات قد تحول دون تمكن الطلبة من الوصول للنواتج المطلوبة لأخذ إجراء حيال ذلك إن لزم الأمر. وعلى ضوء ذلك ووفقاً للحالة الراهنة، وبناء على ما تقتضيه مصلحة الطلبة، تم اتخاذ القرار بتخفيف المقررات الدراسية على الطلبة.