«محتالو الاتصال الهاتفي» في قبضة شرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد) تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من إلقاء القبض على 10 متهمين بالاحتيال عن طريق الهاتف، بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي.

حيث تخصصوا في عمليات النصب والاحتيال عن طريق الهاتف، إذ يعمدون إلى إرسال رسائل نصية مزيفة للمتعاملين أو يتواصلوا معهم عن طريق الاتصال الهاتفي، لإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات حسابهم المصرفي الشخصي حتى لا يتم إيقاف خدماتهم المصرفية لدى البنك، وذلك كي يتمكنوا من خداعهم، وبالتالي يقوم صاحب الحساب بتنفيذ ما يطلبه منه المُتصل، وحينئذٍ وبعد موافاتهم بالبيانات، يتم تحويل الأرصدة من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى ومن ثم إرسالها إلى خارج الدولة.