فاطمة بنت مبارك تنعي الشيخة شمسة بنت ماجد

نعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى آل المعلا الكرام في هذا المصاب الجلل.

وفيما يلي نص نعي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك .. " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة شمسة بنت ماجد، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنها فسيح جناته وينعم عليها بعفوه ورضوانه ويلهمكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".