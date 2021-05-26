حصل مطار دبي الدولي على ثلاثة جوائز في حفل توزيع جوائز بيزنس ترافيلر ميدل إيست أمس، حيث فاز بجائزة أفضل مطار في العالم، وأفضل مطار في الشرق الأوسط، وأفضل مطار للتسوق في الأسواق الحرة في الشرق الأوسط مع سوق دبي الحرة.
نحن فخورون بحصول مطار دبي الدولي على ثلاثة جوائز في حفل توزيع جوائز بيزنس ترافيلر ميدل إيست أمس، حيث حصل على جائزة أفضل مطار في العالم، وأفضل مطار في الشرق الأوسط، وأفضل مطار للتسوق في الأسواق الحرة في الشرق الأوسط مع سوق دبي الحرة. pic.twitter.com/T5jsGWgarS— Dubai Airports (@DubaiAirports) May 26, 2021