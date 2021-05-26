مطار دبي الدولي يفوز بجائزة أفضل مطار في العالم

حصل مطار دبي الدولي على ثلاثة جوائز في حفل توزيع جوائز بيزنس ترافيلر ميدل إيست أمس، حيث فاز بجائزة أفضل مطار في العالم، وأفضل مطار في الشرق الأوسط، وأفضل مطار للتسوق في الأسواق الحرة في الشرق الأوسط مع سوق دبي الحرة.