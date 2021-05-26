حاكم الشارقة يعيد تشكيل «التخطيط العمراني»

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2021 بشأن تعيين رئيس لهيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة «مبادرة».

ونص المرسوم على أن يعين المستشار المهندس، صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري رئيساً لهيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة «مبادرة»، على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2021م بشأن تعديل مسمى هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة «مبادرة».

ونص المرسوم على أن يستبدل مسمى «هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة» أينما ورد في التشريعات والسجلات والمحررات الرسمية وغير الرسمية، والإجراءات المالية والإدارية بمسمى: «هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة»، وتعرف اختصاراً بـ «مبادرة».

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2021م بتعديل المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 2019م بشأن إعادة تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعاد تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعضوية كل من:

الشيخ المهندس سلطان بن محمد بن سعود القاسمي، نائباً للرئيس - ومديراً للمجلس، والمهندس خالد بطي عبيد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وسعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، والمهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2021 م بشأن تعيين مدير لمجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعين الشيخ المهندس سلطان بن محمد بن سعود القاسمي، مديراً لمجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.