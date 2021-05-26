«الأسبوع الإماراتي-الهولندي» 30 مايو

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف دولة الإمارات ومملكة هولندا معاً الأسبوع الإماراتي الهولندي في الفترة من 30 مايو حتى 5 يونيو 2021، في إطار تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين.

وتأتي استضافة الأسبوع الإماراتي- الهولندي بمناسبة احتفال البلدين بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، فضلاً عن الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

وسيحضر المنتدى ممثلون عن الجهات الحكومية الإماراتية والهولندية والمؤسسات الثقافية ومراكز الشباب، بمشاركة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، والدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا، ولودي إمبرختس سفير مملكة هولندا لدى دولة الإمارات، وأحمد أبو طالب عمدة روتردام، وهانس ساندي القنصل العام لمملكة هولندا في دبي والمفوض العام لجناحها في «إكسبو 2020 دبي»، بالإضافة إلى عددٍ من الشخصيات.

وستتناول الجلسات مواضيع متنوعة، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون في قطاعي الفنون والثقافة، وتعزيز الأمن الغذائي وكفاءة استخدام الطاقة، وتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار العلمي.