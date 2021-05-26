«وام» و«تاس الروسية» تبحثان تعزيز التعاون

موسكو (وام)

التقى محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» ميخائيل سولومونوفيتش غوسمان النائب الأول للمدير العام لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، وذلك بحضور الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة ومفوض فوق العادة لدى جمهورية روسيا الاتحادية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الريسي إلى مقر وكالة «تاس»، وبحث خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين وكالة أنباء الإمارات «وام» ووكالة «تاس»، وذلك انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

وأكد محمد جلال الريسي أهمية هذه الزيارة التي تأتي تأكيداً على العلاقات الاستراتيجية الشاملة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وحرصهما على تعزيز الشراكات في المجالات كافة، ومنها القطاع الإعلامي الذي يشكل ركيزة أساسية لتجسيد ما يجمع الإمارات وروسيا من علاقات استثنائية فريدة وتعاون مثمر أسفر عن تحقيق من الإنجازات الرائدة للبلدين الصديقين.

وقال: إن العلاقات الإماراتية الروسية تزداد قوة ورسوخاً في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين، والتي توجت بالزيارات المتبادلة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» أن التعاون المشترك بين الوكالتين سيسهم في إثراء المنظومة الإعلامية في كلا البلدين.. معرباً عن سعادته بزيارة مقر وكالة أنباء روسيا «تاس» والاطلاع على منظومة العمل في واحدة من أعرق وكالات الأنباء على مستوى العالم.

من جهته، أكد الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية البلدين الصديقين في مثل هذه اللقاءات، مشيراً إلى أن المساهمة في تطوير العلاقات في شتى المجالات أمر ضروري، بما في ذلك التعاون المشترك في مجال الإعلام وتبادل الأخبار، حيث يسهم في دعم أواصر تطوير العلاقات الاستراتيجية في تبادل الخبرات العملية بين وكالات الأنباء الإخبارية الدولية.

من جانبه، رحب النائب الأول لمدير عام وكالة أنباء روسيا «تاس» بزيارة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» والوفد المرافق.. مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية.