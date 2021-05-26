«الأرصاد العالمية» يؤكد على التحسين رغم «كوفيد 19»

أبوظبي (وام)

بدأت، أمس، اجتماعات الاتحاد الإقليمي الثاني «آسيا» التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في دورته السابعة عشرة، بحضور 141 مشاركاً يمثلون 31 دولة عضواً في المنظمة والعديد من المنظمات الدولية الأخرى، وتستمر يومين. وافتتح الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد والرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية والممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة العالمية للأرصاد، الجلسة بتقرير مرحلي عن الإنجازات التي تحققت منذ الدورة الماضية، معرباً عن تقديره للدعم الذي قدمته الأمانة على الرغم من آثار جائحة «كوفيد - 19». وتناقش الدورة سبل المضي قدماً نحو التنفيذ الإقليمي لاستراتيجية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن الخدمات المحسنة، وتقرير حالة المناخ في آسيا، والملاحظات وتبادل البيانات، والبحث والابتكار، وخطة تشغيل الاتحاد الإقليمي الثاني 2021 - 2024.

من جانبه، دعا الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتري تالاس في كلمته المشاركين للتعبير عن أفكارهم حول كيفية تنفيذ عملية الإصلاح الإقليمي بشكل أكثر كفاءة وفعالية على المستوى الإقليمي.

وأشاد البروفيسور أدريان رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في كلمته بالإنجازات التي تحققت، خاصة في فترة وباء «كوفيد - 19» والتي أثرت على سير الأعمال في العالم. ووافق الاتحاد الإقليمي الثاني «آسيا» خلال المناقشات على شكل جديد لدورته، حيث يعقد هذا الاجتماع خلال عام 2021 على مرحلتين، المرحلة الأولى من الاجتماع والمنعقدة حالياً يطرح فيها إنشاء فرق العمل المعنية بالمفهوم الإقليمي وفريق العمل المعني باستعراض الشراكة الإقليمية والتعاون الإقليمي الفرعي، وكذلك الاختصاصات والعضوية، وسوف يتم تحديد المرحلة الثانية خلال وقائع جلسات المرحلة الأولى.

وتم طرح ثلاث مبادرات رئيسية في هذه الجلسة، مثل تقرير حالة المناخ في آسيا 2020، والمشاركة العامة والخاصة، ومرفق تمويل عمليات الرصد المنتظم.

انتخابات

ومن المقرر أن تجري اليوم انتخابات رئاسة الإقليم عبر «الإنترنت» الساعة 11:00 إلى 11:40 صباحاً بتوقيت الإمارات. وتقدم الدكتور عبد الله المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد والرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي، بترشيحه من خلال حكومة الإمارات رئيساً للاتحاد الإقليمي الثاني- آسيا، لفترة ثانية من 2021 - 2025. يذكر أن كل اتحاد من الاتحادات الإقليمية الستة لآسيا وأفريقيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يجتمع مرة كل أربع سنوات، ويتم خلالها انتخاب رئيس ونائب لرئيس الإقليم.