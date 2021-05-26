المري يستقبل نائب القائد العام للسلاح الإيطالي

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الفريق انزو بيرنارديني نائب القائد العام للسلاح الكاربينيري الإيطالي، بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ.

وتم خلال اللقاء تعزيز سبل التعاون الأمني المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي والسلاح الكاربينيري الإيطالي، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على تقنيات شرطة دبي الحديثة في مجال تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر.

واصطحب معالي الفريق المري، الفريق انزو بيرنارديني والوفد المرافق إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث اطلع على أحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، وتجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، كالخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

واستمع الفريق انزو بيرنارديني، لشرح حول نظام «التنبؤ الأمني الذكي» للجرائم التي قد تقع مستقبلاً، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث إن النظام يأتي في إطار استشراف شرطة دبي للمستقبل والعمل على الحد من الجريمة عبر توفير بيانات ومعلومات عن الأماكن التي من المتوقع أن تحدث فيها الجرائم، ويعتمد في عمله على جمع البيانات الضخمة (Big data) الموجودة لدى غرفة العمليات والنظام الجنائي ثم تخزينها والعمل على تحليلها ثم إعطاء إحداثيات عن مكان الجريمة المقبلة، ويحدد الزمن الذي تكثر الجريمة فيه في منطقة ما، وينبه الشرطة إليها وإلى ضرورة توفير تغطية أمنية أو دوريات أو كاميرات لمنع وقوعها، وكذلك المساهمة في القبض على مرتكبيها.

«معرض المطارات»

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، لليوم التالي على التوالي مشاركتها في فعاليات «معرض المطارات 2021»، الذي يُعد أكبر منصة سنوية لصناعة المطارات في العالم، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة كبار صناع القرار في المطارات الرئيسة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا للبحث عن منتجات وخدمات جديدة لمنشآتهم.