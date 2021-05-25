«قيادات الشرطة» يستعرض المبادرات التطويرية

‏أبوظبي (وام)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة اجتماع المجلس الذي عقد عن بُعد، بحضور عدد من قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله، واطلع على عرض تقديمي حول الجهود المبذولة من قبل فرق العمل في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال. واستعرض المجلس تقريراً حول وضع معايير وضوابط الرقابة والحماية الإلكترونية على مستوى الدولة، والذي يرتبط بمحور حوكمة الإجراءات وعمليات التنفيذ بالوزارة، وأهم الإجراءات الخاصة بتطوير وتوحيد أنظمة الرقابة الإلكترونية ومعالجة التحديات التي توفر أكبر قدر ممكن من الأمان في تلك الأنظمة للوصول إلى أفضل المستويات. كما ناقش المجلس المتطلبات والاحتياجات القانونية واللوجستية الخاصة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، واطلع على إجراءات مركز الاتصال الموحد لوزارة الداخلية، وتنظيم الملاحظات والشكاوى وتصنيفها وفق نوع الشكوى، وإيجاد الحلول المناسبة لها.