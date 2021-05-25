الجروان يلتقي رئيس البرلمان اليوناني

أثينا (وام)

التقى معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام والوفد المرافق له، رئيس البرلمان اليوناني معالي كونستانتينوس تاسولاس، وذلك في مقر البرلمان اليوناني بالعاصمة أثينا، بحضور المستشار السياسي لرئيس البرلمان اليوناني وديميتريس كيريديس، عضو البرلمان اليوناني وعضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقة والشراكة بين البرلمان اليوناني والمجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي بهدف دعم وتوحيد كافة الجهود البرلمانية من أجل نشر قيم التسامح والسلام، وأشاد رئيس البرلمان اليوناني بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام وأجهزته المختلفة، البرلمان الدولي للتسامح والسلام، والجمعية العمومية، لما يقدمه المجلس من دور كبير في نشر التسامح والسلام حول العالم.

وأكد دعمه وبرلمان بلاده للمجلس وأهدافه في نشر التسامح والسلام، واستعدادهم لتوقيع مذكرة تفاهم وعمل مشترك مع المجلس، داعياً المجلس لعقد جلسة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقر البرلمان اليوناني، حيث وعد ببحث رؤساء البرلمانات الأوروبية تعزيز الشراكة مع المجلس العالمي للتسامح والسلام.

من جانبه، أشاد الجروان بجهود اليونان وبرلمانها في حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز السلام حول العالم، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود الدولية من أجل تعزيز التسامح والسلام.