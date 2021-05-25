زكي نسيبة يستقبل الطلبة الفائزين بجوائز التميّز

العين (الاتحاد)

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات بمكتبه في مقر الجامعة بمدينة العين أمس، الطلبة الفائزين بجوائز التميّز للعام الدراسي 2020-2021. وهم: الطالبة فاطمة الشحي الفائزة بجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال، الطالب ليث عصام الفائز بجائزة الإمارات - فئة الطالب المُتميّز، والطالب محمد الأحبابي الفائز بجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال.

وهنأ معالي زكي نسيبة الفائزين، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية والعلمية، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت من أكثر الدول الجاذبة للعقول والخبرات والمواهب من جميع الجنسيات والديانات والأعراق، وذلك لما تتمتع به من خدمات تعليمية، ورعاية صحية، وأمن واستقرار وفّرته للمواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.