تكريم الفائزين بجوائز برنامج «الجذور والبراعم»

دبي (الاتحاد)

احتفل برنامج جين غودال «الجذور والبراعم» بإنجازات طلبة الإمارات والمملكة المتحدة في الذكرى الثلاثين لإطلاق المبادرة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم عن بُعد. شهدت الحفل الشيخة ميثاء بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الجذور والبراعم في الإمارات، كما حضر الحفل الدكتورة جين غودال ومجموعة من كبار الشخصيات.

تضمن الحفل، الذي استضافته جامعة نيويورك - أبوظبي، على عرض إنجازات الطلاب، بدعم من الرعاة والشركاء. قدمت المجموعات الطلابية من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة مشاريعها المختلفة، التي اعتنت بمختلف المواضيع في إطار استدامة البيئة ورعاية الحيوان، لتحفيز الحضور وتشجيعهم على بناء مستقبل أفضل للكوكب الذي نعيش فيه.

وعبّرت الشيخة ميثاء بنت حمدان بن راشد آل مكتوم عن بالغ سعادتها بالشباب الواعد، وقالت: «أعبّر عن إعجابي بهؤلاء الشباب الملتزمين بالعمل الدؤوب لخلق عالم أفضل لنا جميعاً، على الرغم من كل التحديات التي واجهناها جميعاً في العام الماضي. وقد جعلنا أهداف التنمية المستدامة من أهم غايات الشراكة بين البرنامجين، ونعلم بأن الجمع بين المبادرتين سيساعد كلاهما على النمو والازدهار، وسوف يكون لهما تأثير إيجابي كبير على كوكبنا».

وقالت تارا جولشان، المديرة التنفيذية للتعليم في معهد جين غودال: «تسعدنا استضافة حفل هذا العام في إطار برنامج التوأمة بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وقد أظهر المشاركون في البرنامج تقدماً ملحوظاً، على الرغم من مواجهة تحديات جائحة (كورونا). إننا متحمسون للغاية لإطلاق شراكتنا الجديدة مع (أصوات أجيال المستقبل) في الإمارات العربية المتحدة».