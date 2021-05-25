مقابلات إلكترونية لمرشحي «الشارقة للتميز التربوي»

الشارقة (الاتحاد)

استكملت جائزة الشارقة للتميّز التّربويّ التابعة لمجلس الشارقة للتعليم مراحل تحكيمها لكافة المتقدمين والمترشحين لفئات الجائزة في دورتها السابعة والعشرين والبالغة 340 ملفاً من أصل 799. وبدأت لجان التحكيم في عملية مقابلات المرشحين الذين انطبقت عليهم المعايير الخاصة بالفئات المطروحة للدورة الحالية 2021..

وأكدت علياء الحوسني مديرة إدارة جائزة الشارقة للتميز التربوي على أهمية هذه المرحلة، وأوضحت أن عملية المقابلات تتم عبر تقنية الاتصال عن بُعد، التزاماً بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال هذه الفترة، ويتولى في هذا الصدد المحكمون إنجاز المقابلات افتراضياً مع المرشحين الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة لجائزة الشارقة للتميز التربوي وعددهم 340 مترشحاً لمختلف الفئات.