الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى توحيد جهود صون الكرامة

دبي (الاتحاد)

دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى توحيد جهود صون الكرامة، وأطلقت كل من «دبي العطاء»، و«إكسبو 2020 دبي»، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، مبادرة «صون الكرامة في رواية القصص»، التي تسعى لإنشاء نظام يعزز فهم وممارسة رواية القصص التي تصون كرامة الجميع وتحافظ عليها، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «في وقت الحاجة الأمسّ إلى منصة توحد الجميع، سيجمع (إكسبو 2020) العالم بروح من الأمل والتفاؤل، عبر مد الجسور واتخاذ خطوات ملهمة لصنع مستقبل أفضل لنا جميعاً. وسيوفر البيئة المواتية لدعم (صون الكرامة في رواية القصص)، فيما نوحد مواردنا لإرساء أعلى المعايير وزيادة تأثير هذه القصص التي نختار أن يعرفها العالم. وتجسّد المبادرة أيضاً التزام دولة الإمارات بدعم سرد القصص بمسؤولية من أجل خير البشرية، فضلاً عن دورها المحوري في الجهود الإنسانية والإنمائية الدولية على نطاق أوسع». من جهته، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لـ«دبي العطاء» وعضو مجلس إدارتها: «تُعد رواية القصص أداة اتصال قوية في المجالين التنموي والإنساني. القصص، سواء المرئية أو المكتوبة منها، توفّر وسيلة لفهم وجهات النظر المختلفة، ويمكن أن تكون دافعاً للعمل. ولهذا السبب فإنه من المهم بالنسبة لنا كمجتمع عالمي معالجة السرد غير المسؤول للقصص، وهي ممارسات تُركت من دون معالجة لفترة طويلة جداً، وهو ما أعتقد أنه نتيجة عدم وجود إرشادات متاحة على نطاق واسع وشاملة بشأن أفضل طريقة لرواية قصص تصون كرامة الجميع. وأدعو جميع رواة القصص، والحكومات، والوكالات، ومؤسسات المجتمع المدني للانضمام إلينا في هذا الجهد لغرس فهم وممارسة مشتركَين لرواية القصص، التي تجمعنا وتذكّرنا بإنسانيتنا المشتركة».

وستشمل المبادرة منتدى «صون الكرامة في رواية القصص»، الذي سيُقام في «إكسبو 2020 دبي» في 10 ديسمبر 2021 ضمن فعاليات الحدث الدولي الممتدة على ستة أشهر. وسيمثل المنتدى منصة مؤثّرة للجهات المعنية الرئيسية، بمن فيهم أعضاء منظمات المجتمع المدني، والحكومات، والقطاع الخاص، والوكالات الدولية، فضلاً عن المناصرين، والناشطين، ورواة القصص، ليجتمعوا معاً ويوافقوا بشكل جماعي على الخطوات للمضي قدماً لتوثيق مبادئ «صون الكرامة في رواية القصص»، وتبنيها، واعتمادها، وإدراجها. وسيتحقق ذلك عبر سلسلة من الجلسات العامة ومعرض يقدم أفضل الممارسات في سرد القصص المتمحور حول الكرامة، بما في ذلك فعاليات جانبية تشمل مؤتمراً صحفياً. ويشكل المنتدى جزءاً من برامج الفعاليات التي يغتني بها «إكسبو 2020» والتي تجسد روح «صون الكرامة في رواية القصص» وتحتفي به طيلة فترة انعقادها. ونُظمت سلسلة الفعاليات، التي تشمل مواضيع ثقافية، واجتماعية، واقتصادية، وبيئية، وأخرى ذات صلة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون الوثيق مع الهيئات الإماراتية، والمشاركين الدوليين، والمشاركين غير الرسميين، والمنظمات الدولية، والشركاء التجاريين، فضلاً عن أنها تسعى إلى الحصول على التضامن مع التحديات العالمية، وتسليط الضوء على المجالات ذات الاهتمام والأهمية للمشتركين، وضمان إرث هادف محلياً، وإقليمياً، ودولياً. وعلى المدى الطويل، ستنشئ «صون الكرامة في رواية القصص» بيئة إيجابية تعزز العلاقات طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص، والقطاع الإنمائي، والقطاع الإنساني، عبر وضع رواية القصص في صلب تبادل المعرفة، وإشراك الجهات المعنية، وتنمية القدرات، لإلهام رواة القصص وتوفير المعلومات لهم. ولتحقيق ذلك، تدعو دولة الإمارات العربية المتحدة الأطراف الفاعلة والشركاء العالميين لأن يصبحوا دعاة لهذه المبادرة المحورية من خلال التعهد بالالتزام بالمبادئ العشرة لرواية القصص الرقمية.