«بلدية الشارقة» تعتمد نظام إدارة الوثائق

الشارقة (الاتحاد)

تماشياً مع رؤى وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي، في حفظ الوثائق والاهتمام بها وأرشفتها وتوثيق المستندات المهمة وفق أفضل الطرق والأنظمة، وقعت بلدية مدينة الشارقة مذكرة اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية، بالتعاون مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، لتطبيقه على كافة قطاعات وإدارات البلدية، بناءً على خطط التصنيف ومدد الاستبقاء التي تم تحديدها وفقاً لحاجات العمل، واستناداً إلى الخدمات والمعاملات التي تنفذها البلدية.