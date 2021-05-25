421 ألف اختبار لتحليل عينات الثروة الحيوانية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي عدد العينات الواردة للمختبرات البيطرية التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حوالي 193 ألفاً و78 عينة خلال العام الماضي 2020، وسجلت منطقة أبوظبي النسبة الأكبر من العينات الواردة إلى المختبرات، حيث مثلت ما نسبته 64.9% من إجمالي العينات بعدد بلغ نحو 125 ألفاً و247 عينة، مقابل 40 ألفاً و343 عينة من منطقة العين بنسبة 20.9%، تليها منطقة الظفرة بواقع 27 ألفاً و488 عينة، نسبتها 14.2% من إجمالي العينات.

ووفقاً للتقرير الإحصائي الذي أعدته إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لعام 2020، فقد تم إجراء نحو 421 ألفاً و84 اختباراً للعينات الواردة إلى المختبرات البيطرية من مختلف مناطق إمارة أبوظبي، منها 162 ألفاً و827 اختباراً في منطقة أبوظبي، مقابل 173 ألفاً و577 اختباراً في منطقة العين، و84 ألفاً و690 اختباراً في منطقة الظفرة.

وتنقسم عمليات التحليل المخبري إلى مجموعات رئيسية تشمل تحاليل المايكروبيولوجيا والبيولوجيا الجزئية، وتحليل الكيمياء، والكيمياء الحيوية، وبالإضافة إلى تحليل التشريح المرضي وتحليل الأنسجة، حيث تقدم «الهيئة» خدمات متكاملة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وتنمية الثروة الحيوانية من خلال عدد 2 مستشفى مركزي و20 عيادة بيطرية موزعة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وتقدم الخدمات العلاجية والاستشارات من خلال بيطريين متخصصين. وحققت المختبرات البيطرية التابعة لـ«الهيئة» العديد من الإنجازات العالمية والإقليمية والوطنية في مجال تشخيص الأمراض والتحاليل المخبرية، وتم اعتمادها كمركز مرجعي في مجال نظم إدارة الجودة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وهو اعتماد دولي يخولها لعب دور استشاري، وبيت خبرة يدعم منظومة الجودة ويساهم في نقل المعرفة والخبرات إلى أعضاء المنظمة في جميع أنحاء العالم، وتتمتع مختبرات «الهيئة» بسمعة كبيرة في مجال التشخيص المخبري على مستوى المنطقة، وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة لنظام الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد البريطانية «يوكاس»، كما أنها حاصلة على العديد من شهادات الأيزو في نظام الإدارة المتكاملة والذي يشمل نظام إدارة الجودة، ونظام إدارة البيئة، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ونظام إدارة استمرارية الأعمال.

وبلغ إجمالي عدد الحالات العلاجية التي قدمتها المستشفيات والعيادات البيطرية خلال عام 2020 حوالي 667 ألفاً و14 حالة علاجية، بحسب نوع الحيوان والتصنيف العلاجي للحالة المسجلة. وسُجلت هذه الحالات العلاجية في منطقة العين بواقع 373 ألفاً 262 حالة علاجية؛ أي ما يقارب النصف نسبياً من إجمالي الحالات العلاجية، مقابل 155 ألفاً 892 حالة علاجية في أبوظبي و137 ألفاً 858 حالة علاجية في منطقة الظفرة.