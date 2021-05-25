«رخصة الحياة الزوجية» تعزز استقرار الأُسر

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من الورش مؤخراً ضمن خدمة رخصة الحياة الزوجية، وخدمة التوعية والتثقيف الأسري، والتي استهدفت المخطوبين والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، وذلك انطلاقاً من حرصها الدائم على تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك.

وركزت خدمة رخصة الحياة الزوجية على تهيئة المستهدفين بالاستعداد التام لبدء حياة زوجية سعيدة، ومعرفة أنماط الزوجين وكيفية التعامل معها، من خلال التخطيط، والتعرف على آلية استدامة الحياة الأسرية، بالإضافة إلى أهمية أهداف مشروع الزواج ومتطلباته، وأسس ومهارات التوافق الأسري، واستراتيجيات استدامة المودة والألفة، وأيضاً معرفة الاحتياجات العاطفية للزوجين، وذلك ضمن عدد من الورش منها: ورشة الإشباع العاطفي، والتوافق الزواجي، وفهم شريك الحياة.

كما نظمت المؤسسة خلال شهر رمضان الكريم عدداً من الورش المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية ومبادئ نجاح الحياة الزوجية تحت عنوان: «تأثير أسلوب حياة الوالدين على نجاح زواج الأبناء»، ضمن خدمة التوعية والتثقيف الأسري، حيث استعرضت عدداً من المحاور المهمة التي تؤثر على زواج الأبناء بطرق مباشرة أو غير مباشرة منها: التعلق الآمن، والتعلق القلق المقاوم، والتعلق القلق المتجنب وتأثيرهم على الأبناء.

كما حرصت مؤسسة التنمية الأسرية على تنظيم ورشة «الإشباع العاطفي»، والذي أخذ حيزاً مهماً من اهتمامات المؤسسة، نظراً لأهميته في حياة كل فرد مقبل على الزواج وتكوين حياة أسرية جديدة سعيدة ومستقرة، والتي هدفت إلى التعرف على أهداف الحياة الزوجية ومتطلباتها، والاحتياجات العاطفية للزوجين، بالإضافة إلى تقنيات الإغداق العاطفي في العلاقات.

الجدير بالذكر أن مؤسسة التنمية الأسرية مستمرة في تنفيذ سلسلة من الورش المتنوعة الخاصة بالحياة الزوجية خلال العام، وصولاً إلى سعادة واستقرار الأسرة، والإسهام الحضاري في تطوير مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة، وتحقيق رفاه الأسرة والمجتمع بكفاءة عالية في الأداء المؤسسي التشاركي.