شرطة رأس الخيمة تطلق أسبوع المرور العالمي

رأس الخيمة (الاتحاد

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، فعاليات أسبوع المرور العالمي لعام 2021 تحت شعار «طرق للحياة». يأتي ذلك ضمن إطار البرامج الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية، من خلال نشر برامج التوعية المرورية بين شرائح المجتمع كافة، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

ودشّن العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، وبحضور المقدم الدكتور محمد عبد الله البحّار نائب مدير إدارة المرور والدوريات، فعاليات أسبوع المرور العالمي تحت شعار «طرق للحياة» من خلال تفعيل نظام العروض الإلكترونية في مركز «الحمرا مول» التجاري، والتي يتم من خلالها عرض فيديوهات توعية مرورية، ونصائح وإرشادات حول السلامة المرورية.

وأكد العميد النقبي، حرص شرطة رأس الخيمة، على ضبط أمن الطرق الداخلية والخارجية، عبر أجهزة المراقبة وتكثيف وجود الدوريات المرورية، ونشر التوعية المرورية المسموعة والمقروءة عبر الصحف اليومية وكافة منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر وتعزيز الوعي المروري لقائدي المركبات، مضيفاً بأن تحمل المسؤولية يكمن في تحقيق السلامة المرورية للجميع على الطريق، ويبدأ ذلك بالالتزام بقواعد السير والمرور، مشيراً إلى أن أسبوع المرور العالمي، يجسد الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق، كما يهدف إلى تعزيز الالتزام والتقيد بالأنظمة والقواعد واللوائح المرورية للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية والإصابات والوفيات الناجمة عنها.