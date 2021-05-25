نيابة دبي تحيل 8 متهمين بالتزوير للمحكمة

آمنة الكتبي (دبي)

أحالت النيابة العامة في دبي للمحكمة، 8 متهمين في قضايا مختلفة قاموا بتزوير محررات رسمية، منها عقد إيجار مزور وصور ضوئية لإذن الدخول للدولة. وتمت إحالة المتهمين والدعوى إلى محكمة الجنايات بدبي لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام، مع إعلانهم بالأمر قانوناً، على أن يكلفوا بأن يقدموا للنيابة العامة في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهاداتهم أمام المحكمة.

كما أحالت النيابة العامة في دبي 8 متهمين آخرين قاموا بسرقة منقولات عبارة عن خزنة تحتوي على 289 ألف درهم، ومبلغ آخر يقدر بـ 1480 درهماً و3000 روبية، حيث دخل المتهمون إلى شقة المجني عليه، وتم تهديده بسلاح أبيض وشل حركته بواسطة شريط لاصق، وقاموا بفتح الخزنة وسرقة المبلغ المذكور. وبذلك يكون المتهمون قد اقترفوا جناية السرقة ليلاً من شخصين فأكثر وبحمل سلاح والمعاقب عليها ضمن المواد المحددة من قانون العقوبات الاتحادي، وتتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بأشد العقوبة طبقاً لمواد الاتهام.

وأحالت النيابة العامة متهماً عربياً يبلغ من 49 عاماً، بتهمة تهديد امرأة بخدش شرفها أمام عائلتها وزوجها، عبر رسائل البريد الإلكتروني، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة سب المجني عليها بعبارات نابية، وذلك بأن وضع صورة السيارة التي تقودها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعليها العبارات النابية.