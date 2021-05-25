الإمارات: حضور الفعاليات للحاصلين على اللقاح

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، "إننا نرى اليوم ثمرة هذا المجهود إذ يسرنا الإعلان عن تصدر دولة الإمارات في معدل توزيع اللقاح لتصبح الدولة الأولى عالميا في توزيع لقاح "كوفيد - 19" لكل 100 شخص ويعد هذ الإنجاز دليلا على نجاح الحملة الوطنية للقاح واستباقية الدولة للوصول للتعافي المستدام".

وأكدت أن الحملة الوطنية للتطعيم تواصل تحقيق أهدافها موضحة أنه تم تطعيم ما يزيد على نسبة 78.11 في المائة من إجمالي الفئة المؤهلة وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما فيما تم تطعيم ما نسبته 84.59 في المائة من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق وهي الفئة ذات الأولوية كونها أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته.

وأضافت إن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم وصل إلى أكثر من 12 مليون جرعة وبلغ معدل توزيع اللقاح 124.31 جرعة لكل 100 شخص في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 49 مليون فحص وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوما بعد يوم أنها أحد أهم النماذج العالمية الناجحة في الحد من انتشار الأزمة.

وشددت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة على حرص دولة الإمارات على أن تكون من أوائل الدول التي توفر لقاحات مستوفية للشروط وتعد لقاحات كوفيد-19 من أفضل الوسائل للسيطرة على الجائحة عندما تقترن بالفحوصات الفعالة والتدابير الاحترازية.

وذكرت أنه وضمن استراتيجية الدولة الاستباقية لتوفير الحماية القصوى للمجتمع تؤكد أن الأولوية لإعطاء الجرعة الداعمة للقاح "كوفيد - 19" ستكون لكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كمرحلة أولى كونهم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كوفيد-19 ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان العديد من دول العالم أهمية الجرعة الداعمة للقاحات كوفيد 19 المختلفة.