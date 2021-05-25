"المعاشات": صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو بعد غد

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المعاشات التقاعدية لشهر مايو سيتم صرفها بعد غد الخميس بقيمة إجمالية تبلغ 586 مليوناً و617 ألفاً و313 درهماً مقارنة بنحو 580 مليوناً و533 ألفاً و186 درهماً في مايو من العام الماضي. وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر 41 ألفاً و277 مستفيداً، مقارنة بنحو 41 ألفاً و211 مستفيداً في مايو الماضي. وتشمل المعاشات المصروفة المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم /7/ لسنة 1999، والمدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقا لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.