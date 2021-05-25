«الإمارات للدّراسات» يستضيف اليوم جلسة حواريَّة عن «التعاون الخليجي»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيَّة جلسة حوارية افتراضية عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بمناسبة ذكرى تأسيسِ المجلس، الذي أُعلِنَ في 25 مايو 1981؛ انطلاقاً من أبوظبي. وسيتحدَّثُ خلال هذه الجلسة، التي تحمل عنوان «مجلس التعاون الخليجي: تصوُّرات العقد الخامس»، معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام للمجلس، وسيديرُ النقاش الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، وسَتُبَثُّ عبر حساب المركز في «تويتر» وقناته في اليوتيوب، الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، الموافق الخامس والعشرين من مايو الجاري.

وسيدور النقاش في الجلسة حول محاور عدة، تتناول الكثير من قضايا العمل الخليجي المشترك، فضلاً عن أولويات المجلس خلال عقده الخامس؛ ومنها أدوات القوة الخليجية وسبل تعزيزها، والملفات الشائكة إقليميّاً ودوليّاً؛ مثل اليمن وإيران والربيع العربي وقضايا التعاون الاقتصادي، ومبادرات المجلس لتعزيز البعد الاجتماعي لشعوب دول الخليج العربية.

ويأتي عقد هذه الجلسة الحواريَّة المهمَّة، كما يؤكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، في ظل اهتمام المركز الكبير بالدور الحيوي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته مظلَّة إقليميَّة للعمل الخليجي المشترك؛ وما يزيد من أهميتها تزامُن عقدها مع بداية دخول المجلس عقده الخامس في مسيرة حافلة استطاع خلالها تحقيق الكثير من الإنجازات لمصلحة التعاون الخليجي الجماعي؛ على الرَّغم من أنه واجه منذ تأسيسه كثيراً من التحديات؛ ومن ثمَّ فهي تمثل فرصة مهمَّة لتقييم مسيرة المجلس خلال العقود الأربعة الماضية، والوقوف على ما يجب عمله لتعزيز أدائه خلال عقده المقبل.

والجدير بالذكر أن معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف قد تولى منصبه أميناً عامّاً لـ«مجلس التعاون» ​في الأول من فبراير عام 2020، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة المالية من المملكة المتحدة عام 2002، وقبل توليه منصبه الحالي شغل منصبَي وزير التربية، ووزير التعليم العالي في دولة الكويت الشقيقة من فبراير 2012 حتى يناير 2014، كما شغل منصب وزير المالية منذ ديسمبر 2017 حتى نوفمبر 2019.