مؤتمر نخيل التمر ينطلق مارس المقبل

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، خلال الفترة 14 – 16 مارس 2022، بمشاركة نخبة من الخبراء والفنيين والأكاديميين المختصين بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي من مختلف دول العالم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وبدء تلقي طلبات الترشيح للمشاركة في المؤتمر.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، للمؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر، وهي الرعاية التي تعبّر أصدق تعبير عن تشجيع سموه الكبير للعلم والعلماء وتقديره لدور البحث العلمي في مسيرة التنمية المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا عن اهتمام سموه بنخيل التمر والابتكار الزراعي بما يُمثل من قيمة اقتصادية واجتماعية وتراثية مهمة لها موقعها الفريد في مسيرة التطور بالدولة. كما أن سموه من أوائل الذين اهتموا بزراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى الدولة، حيث رافق الشيخ زايد «رحمه الله» مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وباني نهضتها الزراعية، وسار على نهجه في خدمة الشجرة المباركة.

وحضر المؤتمر الصحفي الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور غالب الحضرمي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس الأمناء، عضو اللجنة العليا للمؤتمر، وعدد من رؤساء ومديري المنظمات الإقليمية والدولية شركاء الجائزة، وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية، وثمّن المشاركون جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على النخلة، والذي أدى إلى اهتمام كبير بالشجرة المباركة، باعتبارها من مصادر الأمن الغذائي بالدول المنتجة للتمور، والذي دفع إلى نمو في أعداد النخيل على المستوى العربي، كما ثمّن الخبراء والمسؤولون المشاركون رعاية صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، للمؤتمر وهو ما يعكس استمرار الجهود التي تقودها دولة الإمارات في العناية بالشجرة المباركة.

عبدالوهاب زايد والكعبي خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)

وأعلن الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة رئيس اللجنة المنظمة، عن تفاصيل تنظيم المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر الذي نالت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي شرف تنظيمه برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، راعي الجائزة «حفظه الله»، مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، واهتمام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر.

وأضاف: إن المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر يهدف إلى توفير فرصة لتحديث المعارف العلمية حول مختلف جوانب إنتاج وإكثار وحماية وتسويق نخيل التمر. وعرض ومقارنة الخبرات الحديثة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمثيلاتها في الدول المنتجة والمصنعة للتمور. بالإضافة إلى دعم التعاون الفني الدولي في مختلف مجالات سلسلة إنتاج التمور. وأشار إلى أن انعقاد أي مؤتمر عالمي بشكل دوري كل أربع سنوات متتالية على هذا النحو، إنما هو علامة أكيدة وبارزة على مدى الأهمية التي تحظى بها شجرة نخيل التمر، كما أنه دليل واضح على الإيقاع المتناسق والمتسارع في الوقت نفسه للبحث العلمي والتقدم التقني في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، إلى جانب أنه يعكس بوضوح حرص مختلف المؤسسات والجهات المحلية والإقليمية والدولية على المشاركة في تنظيمه ورعايته.

من جهته، فقد أشار الدكتور غالب الحضرمي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إلى أن المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر يحظى كعادته بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة، يُعدّ نموذجاً ممتازاً لذلك النهج الحميد الذي تتبنّاه الأمانة العامة للجائزة وجامعة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم المؤتمرات العلمية، فهو أولاً يتناول موضوعاً يهمّ جميع الدول المنتجة للتمور بالعالم، فقد بَرز في العقد الأخير اهتمامٌ كبيرٌ بزراعة وصناعة وتجارة التمور لما لها من قيمة مضافة في معادلة الأمن الغذائي على مستوى العالم.

وأضاف: إن المؤتمر الدولي لنخيل التمر يعدُ نموذجياً بكافة المقاييس لما يطرحه من بحوث ودراسات في مختلف جوانب زراعة وصناعة وتجارة النخيل والتمور، ومن ثم فإنه يتّسم بالشمولية وعُمق الرؤية، حيث ينطوي على طرح تجارب وخبرات جديدة ومتطورة من أنحاء العالم كافة. كذلك فإن المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر نموذجٌ يحتذى به لدقة التنظيم والإعداد، حيث استمرّ التحضير له لأكثر من عام، كما أنه من حيث الحجم من أكبر المؤتمرات التي تنظمها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

مراحل

استعرض الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، عضو اللجنة العليا للمؤتمر، المراحل الزمنية التي مرّ بها انعقاد المؤتمر، حيث تم تنظيم المؤتمر في دورته الأولى عام 1998 ودورته الثانية عام 2001 ودورته الثالثة عام 2006 من قبل جامعة الإمارات العربية المتحدة، في حين نالت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي شرف تنظيم المؤتمر، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من دورته الرابعة 2010 ودورته الخامسة 2014 ودورته السادسة 2018 ودورته السابعة 2022. كما أشار إلى أن شجرة نخيل التمر كانت ولا تزال تمثل بارتفاعها وشموخها فخر واعتزاز شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمثل رمز الحياة والعطاء الوفير المتجدد. من جانبه، ثمّن الدكتور أشرف كمال الفار أمين عام الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور، بجهود الجائزة وما حققته من إنجازات على المستوى العربي في خدمة وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، عربياً وعالمياً، وأسهمت في نشر ثقافة الوعي بأهمية النخلة غذائياً وتراثياً، مؤكداً أن هذه المؤتمرات تدفع إلى العناية بهذه الشجرة المباركة، كما تطرح آخر مستجدات الحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من الآفات.